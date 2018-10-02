Алексей Смертин назначен директором РФС по региональной политике

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин назначен на пост директора РФС по региональной политике и международным отношениям, сообщает официальный сайт союза. При этом он сохранит пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в российском футболе.

- Безусловно, новое назначение для меня - это новый вызов. За несколько последних лет мы провели огромную работу, связанную с подготовкой чемпионата мира в нашей стране, - сказал Смертин. - Теперь, после его окончания, очень важно грамотно и правильно распорядиться тем наследием, которое нам оставил этот грандиозный турнир. ФИФА задала высокую планку с точки зрения организации соревнований, и, на мой взгляд, это может помочь поднять наши внутренние стандарты в этой части. В данной связи планируем уделять повышенное внимание развитию не только профессионального футбола, но и массового, а также детско-юношеского. Соответственно два основных направления моей деятельности будут связаны с региональной деятельностью РФС и международным отношениям, которые мы будем выстраивать в непосредственном взаимодействии с ФИФА и УЕФА. Благодарю РФС за доверие и сделаю все от себя зависящее, чтобы максимально эффективно отработать на этой ответственной должности.

- Российский футбольный союз продолжает работу, связанную с оптимизацией деятельности. Сегодня мы объявляем о назначении Алексея Смертина директором РФС по региональной политике и международным отношениям, - сказал и.о. главы РФС Александр Алаев. - Это два очень ответственных направления в нашей работе, которым мы будем уделять большое внимание. Думаю, что нет смысла особо представлять Алексея Смертина, который был капитаном сборной России, долгое время выступал в сильнейших европейских клубах. У него есть опыт работы в региональной федерации футбола (Алтайский край), а также в международной сфере. Напомню, что он являлся одним из послов прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Все это в комплексе и предопределило выбор в пользу его кандидатуры. Со своей стороны пожелаю Алексею успехов в работе на новой должности, а мы будем оказывать ему всяческую поддержку и содействие.

Алексей Смертин защищал цвета сборной России с 1998 по 2006 год.