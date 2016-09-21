Александр Тукманов: "За Газзаева голосуют люди футбола"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в преддверии выборов президента РФС отметил, что глава организации не может совмещать эту деятельность с другой, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. По словам Тукманова, за кандидатуру Валерия Газзаева голосуют люди футбола.

– Нельзя заниматься футболом по совместительству, – сказал Тукманов. – Газзаев вызывает уважение всей своей трудовой деятельностью. У Газзаева есть финансовая поддержка, есть опыт, и за него голосуют люди футбола. Газзаев обрел статус депутата Государственной думы.

– Правильно, – добавил Газзаев.

Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.