12:47 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Александр Тукманов: "За Газзаева голосуют люди футбола"

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Президент "Торпедо" Александр Тукманов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в преддверии выборов президента РФС отметил, что глава организации не может совмещать эту деятельность с другой, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. По словам Тукманова, за кандидатуру Валерия Газзаева голосуют люди футбола.

– Нельзя заниматься футболом по совместительству, – сказал Тукманов. – Газзаев вызывает уважение всей своей трудовой деятельностью. У Газзаева есть финансовая поддержка, есть опыт, и за него голосуют люди футбола. Газзаев обрел статус депутата Государственной думы.

– Правильно, – добавил Газзаев.

Напомним, что выборы президента РФС состоятся 24 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Rus_Tam

Вопреки //// Где футбольные люди... //// а Объединение отечественных тренеров, которые его выдвинули, это по твоему кто? Тупые далекие от футбола люди? А ты один такой умный. Ты защищаешь Муткo, после всего что он натворил с нашим спортом и футболом в частности... Это ты тупой и далекий от футбола человек.

13:53

Вопреки

Вот и лизоблюды повылазили. Где футбольные люди... это те, кто приезжал с подарками на открытие стадиона ЦСКА ? Удоды... Как можно глаголить за клоуна, угробившего СВОЮ региональную команду "Аланию"... А вы спросили у болел этого клуба как они после этого воспринимают эту гинеровскую шестерку, которая кроме клуба еще и пытался, по указке кукловодов питерских и московских, развалить еще и весь российский футбол всем ненавистным УКРОПОМ ? Теперь он вдруг находит спонсоров ля развития футбола в Стране, а для родной "Алании" не было желания... Только вынимая. Какой бы Мутко не был слабым в коленках перед главными болелами ЦСКА, Зенита и Спартака, и травит через В.Иванова "Ростов" и другие региональные команды в матчах с адм. ресурсниками, но он хоть не позволяет развалить всю систему футбольного хозяйства в России. Газаев очень нужен в этой ипостаси Гинеру и это должно напрягать тех, кому надоело лишь словоблудие о "честном" футболе - цель этих решал сохранить вершину пьедестала и место в ЛЧ неприкасаемыми для всех, кроме ЦСКА и Зенита.

13:17

Rus_Tam

Я за Газзаева. Мутко это мутко, оно не тонет...

13:10

and0508

Еще один от Гершковича .....

12:54

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