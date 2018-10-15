Адвокат: "Денег от "Кубани" Петреску не увидит никогда"

Адвокат главного тренера "Гуйчжоу" Дана Петреску Николай Пырнеу подчеркнул, что его клиент в курсе ситуации с "Кубанью". Румынский специалист возлавил кубанцев в июне 2016 года, в октябре контракт был разорван. У клуба осталась задолженность перед тренером по выплате зарплаты. Летом этого года "Кубань" была ликвидирована.

- Денег от "Кубани" Дан Петреску и остальные тренеры и футболисты, которые добивались через РФС погашения долгов, не увидят никогда. Петреску в курсе ситуации. РФС должен был решить вопрос, когда имел право снимать очки с "Кубани". РФС пытался сохранить клуб, но клуб не хотел, чтобы РФС сохранил его. Понимаю такое желание РФС с человеческой точки зрения, но здесь палка о двух концах, - цитирует "РИА Новости" Пырнеу.