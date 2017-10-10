Жемалетдинов - в "старте" молодежной сборной России, Жамалетдинов - в запасе

Стал известен состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы против Сербии. С первых минут на поле появится форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов, а вот Тимур Жамалетдинов из ЦСКА остался в запасе.

Полностью состав России выглядит следующим образом: Митрюшкин - Рассказов, Чернов, Лихачев, Шакуро - Гулиев, Ланин - Жемалетдинов, Жигулев, Обляков - Мелкадзе.

Запасные - Обухов, Фомин, Безденежных, Чалов, Жамалетдинов, Бакаев, Калугин.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.