Юношеская сборная России проиграла Словакии на турнире в Минске

Юношеская сборная России по футболу потерпела поражение от Словакии на международном турнире "Кубок развития", который проходит в Минске. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу словаков.

В певрой игре россияне проиграли израильтянам (0:2). В следующей встрече, которая пройдет 24 января, Россия встретятся с Ирландией.