Юношеская сборная России проиграла Словакии на турнире в Минске

Юношеская сборная России по футболу потерпела поражение от Словакии на международном турнире "Кубок развития", который проходит в Минске. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу словаков.
В певрой игре россияне проиграли израильтянам (0:2). В следующей встрече, которая пройдет 24 января, Россия встретятся с Ирландией.
баламошка
shpasic С развитием у наших футболистов, увы, не очень.///////////Зато с недоразвитостью полный порядок)
19:49
shpasic
развитием у наших футболистов, увы, не очень.
19:46
баламошка
Спасибо Виталику и Фурсенко.
19:42
баламошка
Лошары.
19:42