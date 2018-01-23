19:34 | Футбол — Молодежные сборные

Юношеская сборная России проиграла Словакии на турнире в Минске

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Юношеская сборная России по футболу потерпела поражение от Словакии на международном турнире "Кубок развития", который проходит в Минске. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу словаков.

В певрой игре россияне проиграли израильтянам (0:2). В следующей встрече, которая пройдет 24 января, Россия встретятся с Ирландией.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

shpasic С развитием у наших футболистов, увы, не очень.///////////Зато с недоразвитостью полный порядок)

19:49

shpasic

развитием у наших футболистов, увы, не очень.

19:46

баламошка

Спасибо Виталику и Фурсенко.

19:42

баламошка

Лошары.

19:42