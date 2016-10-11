Вячеслав Колосков: "У России все меньше шансов получить сильную сборную"

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказал мнение, что выступления молодежных сборных России за последние полтора десятка лет демонстрируют, что и на уровне основной команды ждать многого в ближайшие годы не приходится. В то же время почетный президент РФС не считает, что есть риск потерять поколение футболистов.

Сегодня молодежная сборная России в заключительной игре отборочного турнира чемпионата Европы-2017 разошлась миром с Финляндией (1:1). В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

– Ну, нам не привыкать к этому, – цитирует ТАСС Колоскова. – К сожалению, мы уже с 1988 года не выходим в финальную стадию олимпийского футбольного турнира. Да, в 2013 году мы сыграли в финальном турнире чемпионата Европы, но проиграли все три матча и не смогли выйти из группы. То, что мы из года в год проигрываем на уровне младших юношеских, средних юношеских, юниорской, молодежной команд, значит, что у нас в целом нет перспективы для национальной команды.

Если мы на этом уровне ничего не выигрываем, то мы ничего не выиграем и на уровне национальной сборной. Видно, что у нас все меньше и меньше перспектив стать настоящей сильной национальной сборной, которая бы достигла результатов на чемпионатах мира и Европы. К сожалению.

Поколение мы точно не потеряем – из этой команды наверняка три-четыре, может, пять человек могут вырасти в хороших, классных футболистов. Есть еще ряд ярких ребят – тот же самый Алексей Миранчук.

Это результат неудовлетворительной многоуровневой системы подготовки резервов, можно сказать, что это сбой системы. Не случайно на последней конференции РФС, когда утверждали стратегию развития футбола до 2030 года, об этом и шла речь как о приоритетной задаче – подготовке резервов на всех уровнях. Руководство РФС это понимает, осталось претворить систему подготовки в жизнь.