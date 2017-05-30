Венесуэла - первый четвертьфиналист молодежного чемпионата мира

Венесуэла в дополнительное время обыграла Японию в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. В четвертьфинале венесуэльцы сыграют с победителем матча США - Новая Зеландия.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Плей-офф

1/8 финала

Венесуэла - Япония - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Эррера, 108.

Судья: Кайперс (Голландия).

30 мая. Тэджон. Стадион "Тэджон Стэдиум".