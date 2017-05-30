Венесуэла - первый четвертьфиналист молодежного чемпионата мира

Венесуэла в дополнительное время обыграла Японию в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. В четвертьфинале венесуэльцы сыграют с победителем матча США - Новая Зеландия.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Плей-офф
1/8 финала
Венесуэла - Япония - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Эррера, 108.
Судья: Кайперс (Голландия).
30 мая. Тэджон. Стадион "Тэджон Стэдиум".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/playoff/
Cheremis57
Сборная Японии на равных играет с южноамериканской сборной- это итог развития детского футбола, принятого перед домашним ЧМ02! А где же игроки сборной России? Наша футбольная мафия всё продолжает "пилить" государственные средства- вместо того, чтобы также заняться развитием детского футбола в стране по примеру Японии и Исландии!!
14:20