14:04 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Венесуэла - первый четвертьфиналист молодежного чемпионата мира

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Венесуэла в дополнительное время обыграла Японию в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. В четвертьфинале венесуэльцы сыграют с победителем матча США - Новая Зеландия.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Плей-офф

1/8 финала

Венесуэла - Япония - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Эррера, 108.

Судья: Кайперс (Голландия).

30 мая. Тэджон. Стадион "Тэджон Стэдиум".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/playoff/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Cheremis57

Сборная Японии на равных играет с южноамериканской сборной- это итог развития детского футбола, принятого перед домашним ЧМ02! А где же игроки сборной России? Наша футбольная мафия всё продолжает "пилить" государственные средства- вместо того, чтобы также заняться развитием детского футбола в стране по примеру Японии и Исландии!!

14:20