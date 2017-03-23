Сборная России проиграла Венгрии на юношеском Euro

Юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет) уступила Венгрии в матче 2-го тура элитного раунда чемпионата Европы-2017 – 1:2. Венгры забили победный гол на четвертой добавленной минуте.
В другом матче группы сборная Норвегии разгромила Израиль - 3:0. После двух туров в группе 2 лидирует Норвегия (4 очка), на втором месте – Израиль (3), на третьем – Венгрия (3), на четвертом – Россия (1).
В финальную стадию выйдут победители восьми отборочных групп и семь лучших команд из числа занявших вторые места.
Чемпионат Европы U-17
Группа 2
РОССИЯ – Венгрия – 1:2 (1:0)
Голы: Пруцев, 16 (1:0). Собослои, 74 (1:1). Собослои, 80+4 (1:2).
Россия: Шитов, Мартынов, Заварухин, Классен, Колесниченко (Жиронкин, 62), Емельянов, Москвичев, Умяров, Карапузов, Пруцев (Янов, 77), Лопатин (Челидзе, 70).
Предупреждения: Карапузов, 26. Колесниченко, 59. Классен, 73. Умяров, 76. Челидзе, 80.
Судья: Кеннеди (Северная Ирландия).
23 марта. Будапешт. Стадион "Hidegkuti Nandor".
Джон....Сильвер
Да Русский футбол - это НЕЧТО!!! Похоже убили его навсегда!
19:37
FANAT15
Теперь даже в число 16 попасть не можем,из огня да в полымя!! Позор. Незавидное будущее у нашего футбола!!
19:31
Тот самый Зануда
Наше светлое будущее..
19:24