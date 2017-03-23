Сборная России проиграла Венгрии на юношеском Euro

Юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет) уступила Венгрии в матче 2-го тура элитного раунда чемпионата Европы-2017 – 1:2. Венгры забили победный гол на четвертой добавленной минуте.

В другом матче группы сборная Норвегии разгромила Израиль - 3:0. После двух туров в группе 2 лидирует Норвегия (4 очка), на втором месте – Израиль (3), на третьем – Венгрия (3), на четвертом – Россия (1).

В финальную стадию выйдут победители восьми отборочных групп и семь лучших команд из числа занявших вторые места.

Чемпионат Европы U-17

Группа 2

РОССИЯ – Венгрия – 1:2 (1:0)

Голы: Пруцев, 16 (1:0). Собослои, 74 (1:1). Собослои, 80+4 (1:2).

Россия: Шитов, Мартынов, Заварухин, Классен, Колесниченко (Жиронкин, 62), Емельянов, Москвичев, Умяров, Карапузов, Пруцев (Янов, 77), Лопатин (Челидзе, 70).

Предупреждения: Карапузов, 26. Колесниченко, 59. Классен, 73. Умяров, 76. Челидзе, 80.

Судья: Кеннеди (Северная Ирландия).

23 марта. Будапешт. Стадион "Hidegkuti Nandor".