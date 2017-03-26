Сборная России до 17 лет не вышла в финальную стадию Euro

Юношеская сборная России для игроков не старше 17 лет не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Подопечные Дмитрия Ульянова в элитном раунде сыграли вничью с Израилем - 0:0. Ранее они не смогли победить Норвегию (2:2) и Венгрию (1:2).
Чемпионат Европы
Игроки не старше 17 лет
Элитный раунд
3-й тур
РОССИЯ - Израиль - 0:0
Проба положительна
Мда...и здесь не было сильнейших европейских футбольных сборных!! Скоро слив будет и казахам..и латвийцам..и белорусам..и это будет закономерность!! Ведь Мутко везде свои руки запустил..
16:57
баламошка
Удивления от таких новостей давно нет. Предлагаю вообще не печалькаться, а тупо ржать) Смех-это терапия!
16:07