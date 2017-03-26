15:53 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Сборная России до 17 лет не вышла в финальную стадию Euro

0
0
0
0
2

Юношеская сборная России для игроков не старше 17 лет не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Подопечные Дмитрия Ульянова в элитном раунде сыграли вничью с Израилем - 0:0. Ранее они не смогли победить Норвегию (2:2) и Венгрию (1:2).

Чемпионат Европы

Игроки не старше 17 лет

Элитный раунд

3-й тур

РОССИЯ - Израиль - 0:0

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Проба положительна

Мда...и здесь не было сильнейших европейских футбольных сборных!! Скоро слив будет и казахам..и латвийцам..и белорусам..и это будет закономерность!! Ведь Мутко везде свои руки запустил..

16:57

баламошка

Удивления от таких новостей давно нет. Предлагаю вообще не печалькаться, а тупо ржать) Смех-это терапия!

16:07

Материалы других СМИ
Загрузка...