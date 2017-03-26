Сборная России до 17 лет не вышла в финальную стадию Euro

Юношеская сборная России для игроков не старше 17 лет не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Подопечные Дмитрия Ульянова в элитном раунде сыграли вничью с Израилем - 0:0. Ранее они не смогли победить Норвегию (2:2) и Венгрию (1:2).

Чемпионат Европы

Игроки не старше 17 лет

Элитный раунд

3-й тур

РОССИЯ - Израиль - 0:0