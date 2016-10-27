Саудовская Аравия и Иран забили 11 голов в полуфинале юношеского чемпионата Азии

Сборная Саудовской Аравии вышла в финал юношеского чемпионата Азии для игроков не старше 19 лет. В полуфинале команда победила Иран в сверхрезультативном матче - 6:5. Отметим, что аравийцы вели по ходу всего поединка, не позволяя сопернику сравнять счет. Хет-трик в составе победителей оформил Абдулрахман Аль-Ями. В решающем матче Саудовская Аравия встретится с Японией, которая разгромила Вьетнам - 3:0.

Чемпионат Азии

Игроки до 19 лет

Полуфинал

Саудовская Аравия - Иран - 6:5 (3:2)

Япония - Вьетнам - 3:0 (2:0)