Молодежная сборная России проиграла Италии, пропустив в добавленное время

Молодежная сборная России в товарищеском матче проиграла Италии. Встреча проходила в Фрозиноне и завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянцев. Решающий гол забил Риккардо Орсолини на 4-й компенсированной минуте.

Товарищеский матч

Италия - Россия - 3:2 (1:1)

Голы: Верде, 12 (1:0). Рассказов, 45 (1:1). Бакаев, 71 (1:2). Париджини, 77 (2:2). Орсолини, 90+4 (3:2).

Нереализованный пенальти: Кутроне (Италия U21), 84 (вратарь)

Россия: Лещук, Чернов, Довбня, Рассказов (Калугин, 83), Ланин, Жигулев (Жамалетдинов, 67), Фомин (Кучаев, 55), Бакаев, Мелкадзе (Чалов, 67), Лысов, Обляков (Зуев, 55).

Судья: Йович (Хорватия).

14 ноября. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".