14:55 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Митрюшкин и пять игроков "Спартака" вызваны в молодежную сборную России

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Тренерский штаб сборной России назвал состав молодежной сборной России на два товарищеских матча со Швейцарией. Наибольшее представительство в команде получили футболисты "Спартака" – пять игроков. Стоит также отметить, что в команду вызваны четыре легионера.

Игры пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора нашей команды в Испании с 7 по 15 ноября. Это первый сбор молодежной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 года рождения), все футболисты которой по возрасту смогут участвовать в отборочном цикле молодежного чемпионата Европы-2019, стартующем в следующем году.

Полностью заявка команды выглядит следующим образом: вратари – Лещук ("Динамо"), Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Рудаков ("Зенит" Пн); защитники – Вяткин ("Зенит"), Гогличидзе, Черов (оба – "Краснодар"), Лихачев, Шанбиев (оба – "Спартак"), Макаров ("Минск", Белоруссия), Семейкин ("Энергомаш"), Ходжаниязов ("Орхус", Дания), Якуба ("Кубань"); полузащитники - Абуладзе ("Марбелья", Испания), Бакаев, Гулиев (оба – "Спартак"), Безденежных ("Уфа"), Гасилин, Проничев (оба – "Зенит"), Дворецков ("Торпедо" М), Жемалетдинов ("Рубин"); нападающие – Майрович ("Кубань"), Н. Обольский ("Динамо"), Пантелеев ("Спартак").

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85334.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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MAYERICK

Политработник и здесь теперь проплачивает?......бездонны недры страны......

16:27

lordblack

Где Зуев, Давыдов, Тимофеев, Пуцко, Медкадзе?!

15:43

Ю.Ю.

ЦСКА с Тереком лидируют, а в сборной ни одного футболёра. ???

15:10