Митрюшкин и пять игроков "Спартака" вызваны в молодежную сборную России

Тренерский штаб сборной России назвал состав молодежной сборной России на два товарищеских матча со Швейцарией. Наибольшее представительство в команде получили футболисты "Спартака" – пять игроков. Стоит также отметить, что в команду вызваны четыре легионера.

Игры пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора нашей команды в Испании с 7 по 15 ноября. Это первый сбор молодежной сборной России нового созыва (игроки не старше 1996 года рождения), все футболисты которой по возрасту смогут участвовать в отборочном цикле молодежного чемпионата Европы-2019, стартующем в следующем году.

Полностью заявка команды выглядит следующим образом: вратари – Лещук ("Динамо"), Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Рудаков ("Зенит" Пн); защитники – Вяткин ("Зенит"), Гогличидзе, Черов (оба – "Краснодар"), Лихачев, Шанбиев (оба – "Спартак"), Макаров ("Минск", Белоруссия), Семейкин ("Энергомаш"), Ходжаниязов ("Орхус", Дания), Якуба ("Кубань"); полузащитники - Абуладзе ("Марбелья", Испания), Бакаев, Гулиев (оба – "Спартак"), Безденежных ("Уфа"), Гасилин, Проничев (оба – "Зенит"), Дворецков ("Торпедо" М), Жемалетдинов ("Рубин"); нападающие – Майрович ("Кубань"), Н. Обольский ("Динамо"), Пантелеев ("Спартак").