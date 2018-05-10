Италия, Швейцария, Норвегия и Швеция - в четвертьфинале юношеского Евро

Завершился групповой турнир в группах A и B чемпионата Европы для игроков до 17 лет. В четвертьфинал пробились сборные Италии и Швейцарии в группе A, а также Норвегии и Швеции в группе B.
Сборная России не попала в финальную стадию турнира.
Чемпионат Европы
Игроки до 17 лет
Групповой турнир
Группа А
Швейцария - Англия - 1:0 (1:0)
Израиль - Италия - 0:2 (0:0)
Группа В
Швеция - Португалия - 1:0 (1:0)
Норвегия - Словения - 2:0 (2:0)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/euroseventeen/2017-2018/groups/