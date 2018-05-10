23:09 10 мая | Футбол — Молодежные сборные

Италия, Швейцария, Норвегия и Швеция - в четвертьфинале юношеского Евро

Завершился групповой турнир в группах A и B чемпионата Европы для игроков до 17 лет. В четвертьфинал пробились сборные Италии и Швейцарии в группе A, а также Норвегии и Швеции в группе B.

Сборная России не попала в финальную стадию турнира.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Групповой турнир

Группа А 

Швейцария - Англия - 1:0 (1:0)

Израиль - Италия - 0:2 (0:0)

Группа В 

Швеция - Португалия - 1:0 (1:0)

Норвегия - Словения - 2:0 (2:0)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/euroseventeen/2017-2018/groups/

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