Италия, Швейцария, Норвегия и Швеция - в четвертьфинале юношеского Евро

Завершился групповой турнир в группах A и B чемпионата Европы для игроков до 17 лет. В четвертьфинал пробились сборные Италии и Швейцарии в группе A, а также Норвегии и Швеции в группе B.

Сборная России не попала в финальную стадию турнира.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Групповой турнир

Группа А

Швейцария - Англия - 1:0 (1:0)

Израиль - Италия - 0:2 (0:0)

Группа В

Швеция - Португалия - 1:0 (1:0)

Норвегия - Словения - 2:0 (2:0)