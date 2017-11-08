Илья Жигулев: "У молодежной сборной больше нет права на ошибку"

Полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев рассчитывает на быстрый гол в матче отборочного турнира Евро-2019 (U21) с Арменией. Ранее россияне сыграли вничью с Арменией, победили Гибралтар и Австрию, уступили Сербии.

– В матче против Армении важно постараться быстро открыть счет. Если получится это сделать, то – очень хорошо. Этот гол очень поможет нам, – цитирует официальный сайт РФС Жигулева. – Мы понимаем, что у нас больше нет права на ошибку. В первом матче с армянской сборной мы сыграли вничью в Москве, но сейчас нужно обязательно побеждать, как и во всех других оставшихся встречах отборочного турнира. В предыдущем отборочном матче – с командой Сербии – мы пропускали голы со стандартных положений. И обязательно поработаем над этим в преддверии игры в Ереване, чтобы больше не допускать таких ошибок.

Матч с Арменией состоится в пятницу, 10 ноября.