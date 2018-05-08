19:41 | Футбол — Молодежные сборные

Гордеев объяснил, почему Россия проиграла Германии

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Главный тренер сборной России (2000 год рождения) Андрей Гордеев после поражения от сверстников из Германии (1:3) в товарищеском матче сказал, что его команда не успела за скоростями соперника. По словам специалиста, теперь российским игрокам есть над чем подумать.

-Не справились с темпом, – сказал Гордеев. – Отсюда ошибки. Соперник быстрее оказался. Германия – команда мирового уровня, и мы получили много пищи для размышлений. Когда игра стала менее интенсивной, нам удавалось больше.

-Разница больше между взрослыми сборными России и Германии или юношескими?

-Разница есть, она существует. Сравнить сложно, но мы видим разрыв. Отрицать это глупо. Надо работать, чтобы эту разницу уменьшить. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Лошары, позорники. Знаем это, но продолжаем так и дальше жить и заглядывать при каждом удобном случае в ротан всяким немцам и матрёшками их задаривать и лесами своими)

20:01

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