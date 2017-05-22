Франция разгромила Гондурас, Эквадор и США сыграли вничью в матчах МЧМ-2017

Сборная Франции забила три безответных гола в ворота Гондураса в матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. В другой встрече Эквадор и США сыграли вничью, забив по 3 мяча.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

Групповой турнир

1-й тур

Франция - Гондурас - 3:0 (2:0)

Голы: Огюстен, 15 (1:0). Арит, 44 (2:0). Террье, 81 (3:0).

Судья: Кунья (Уругвай).

Чхонан. Стадион "Чеоханский спорткомплекс".

Эквадор - США - 3:3 (2:1)

Голы: Лино, 5 (1:0). Кабесас, 7 (2:0). Сарджент, 36 (2:1). Сарджент, 54 (2:2). Кабесас, 64 (3:2). Де ла Торре, 90+4 (3:3).

Судья: Кайперс (Голландия).

Инчхон. Стадион "Инчхон Стэдиум".