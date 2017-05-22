Франция разгромила Гондурас, Эквадор и США сыграли вничью в матчах МЧМ-2017

Сборная Франции забила три безответных гола в ворота Гондураса в матче чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. В другой встрече Эквадор и США сыграли вничью, забив по 3 мяча.
Чемпионат мира
Сборные до 20 лет
Групповой турнир
1-й тур
Франция - Гондурас - 3:0 (2:0)
Голы: Огюстен, 15 (1:0). Арит, 44 (2:0). Террье, 81 (3:0).
Судья: Кунья (Уругвай).
Чхонан. Стадион "Чеоханский спорткомплекс".
Эквадор - США - 3:3 (2:1)
Голы: Лино, 5 (1:0). Кабесас, 7 (2:0). Сарджент, 36 (2:1). Сарджент, 54 (2:2). Кабесас, 64 (3:2). Де ла Торре, 90+4 (3:3).
Судья: Кайперс (Голландия).
Инчхон. Стадион "Инчхон Стэдиум".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/groups/