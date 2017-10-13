Евгений Бушманов: "Старт отбора молодежного Евро-2019 не поменял расклад сил в группе сборной России"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подчеркнул, что старт отборочного турнира чемпионата Европы-2019 не изменил изначальный расклад сил в группе 7. По словам специалиста, на путевку в финальную часть турнира будут претендовать сборные России, Сербии и Австрии.

– Все остается на тех же позициях. Австрия, Сербия и Россия будут бороться за выход. Думаю, сербы еще потеряют очки, – приводит ТАСС слова Бушманова. – Изначально хотели выиграть оба матча, поэтому, конечно, сильно расстроился. В матче с сербами на стандартах сыграли невнимательно, не хватило концентрации, причем третий гол они забили после нашего стандарта. А в целом, была равная игра с сильной командой; у них есть хорошие футболисты, но я не заметил, что они сильнее наших, игра была абсолютно равная.

Тренировочный процесс, уровень партнеров, конечно, тоже важны, но игровая практика, на мой взгляд, все-таки важнее. В ФНЛ достаточно неплохой уровень, он выше, если сравнивать, например, с молодежным первенством и вторым дивизионом. Да, мысли там меньше, чем в премьер-лиге, но в плане единоборств и динамики там достаточно хороший уровень.

На сегодняшний день мы определились с костяком этой сборной. Мы до старта отбора провели четыре товарищеские встречи, была возможность познакомиться с ребятами и определиться. Но все-таки закончится турнир только следующей осенью, тем более, ребята молодые – кто-то еще может себя проявить; и я буду только рад, если найдем кого-то еще.

Следующий матч молодежка проведет 7 ноября – на выезде с командой Армении. На чемпионате Европы 2019 года, который пройдет в Италии и Сан-Марино, выступят 12 сборных.