Евгений Бушманов: "Не вижу проблем в раннем начале матча с австрийцами"

Старший тренер сборной России Евгений Бушманов отметил, что не видит проблем в раннем начале матча с командой Австрии в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы-2019. Встреча состоится в пятницу на стадионе "Октябрь", стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

– Вы не пригласили Баринова и Игнатьева.

– Игнатьев нужен сборной 1999 года рождения. Для игрока так будет лучше, и для команды тоже. Что касается Баринова, то я считаю его молодым и перспективным, но у нас сейчас много таких футболистов. Рассчитываю на того, кто есть сейчас в команде.

– Вас устраиваете место проведении матча? Вначале говорилось об "Открытие Арене", а сейчас перенесли на "Октябрь".

– Видели этот стадион, уже на нем играли. Самое главное, что там хорошее поле. И он достаточно уютный.

– Для вас удобно, что встреча начнется в 15.00?

– Абсолютно нормально. Никаких проблем не вижу. (Павел ГУРЕВИЧ)