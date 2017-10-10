20:52 | Футбол — Молодежные сборные

Дубль Йовича помог молодежной сборной Сербии обыграть Россию

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В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 Сербия одержала победу над Россией – 3:2.

В составе россиян по голу забили Рифат Жемалетдинов и Георгий Мелкадзе. За сербов отличились Данило Пантич и Лука Йович, оформивший дубль.

Благодаря этому результату Сербия, набравшая 9 очков, стала лидером группы 7. Россияне, в активе которых 7 баллов, опустились на третью строчку, уступая Армении лишь по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы-2019 U-21

Отборочный турнир

Группа 7

Сербия – РОССИЯ – 3:2

Голы: Пантич, 14 (1:0). Жемалетдинов, 26 (1:1). Йович, 33 (2:1). Мелкадзе, 42 (2:2). Йович, 60 (3:2).

Сербия: Радунович, Стеванович, Йованович, Миленкович, Богосавац, Пантич (Машович, 64), Лукич (Месарович, 86), Груич, Радоньич (Пантович, 78), Йович, Живкович.

Россия: Митрюшкин, Рассказов, Лихачев, Чернов, Шакуро, Жемалетдинов (Жамалетдинов, 82), Гулиев (Чалов, 78), Ланин, Жигулев, Обляков (Бакаев, 71), Мелкадзе.

Предупреждения: Жигулев, 36. Чернов, 47. Груич, 66. Лихачев, 81. Стеванович, 90+2. Шакуро, 90+5.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

10 октября. Нови-Сад. Стадион "Караджордже".

Турнирная таблица здесь

Сербия U-21 - Россия U-21

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

достойная смена.

21:14

вояка

В атаке не плохо смотрелись, но оборона ..... и слов - то не подберёшь (даже матом) . Осталось пожелать Бушманову попытаться отыскать заместителей Игнашевичу, березуцким, а уж если повезёт и Бушманов найдёт правнуков Шестернёва, Чивадзе .... тогда евгению можно и памятник при жизни поставить. Что-то взгрустнулось ещё и от того, что увидеть наших в финальном турнире ОИ быть может таким как я уже и не доведётся; и на долгие годы наше победное выступление (ещё при ссср) на ОИ-88г. останется последним светлым пятном. А сегодня в молодёжном хозяйстве у нас крах.

21:12

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Оттибидохали???? Это вам не "левые" пенали выпрашивать!!!

20:57

marksan

С этим тренером из Спартака мы никогда и ничего не выиграем!

20:55