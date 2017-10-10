Дубль Йовича помог молодежной сборной Сербии обыграть Россию

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 Сербия одержала победу над Россией – 3:2.

В составе россиян по голу забили Рифат Жемалетдинов и Георгий Мелкадзе. За сербов отличились Данило Пантич и Лука Йович, оформивший дубль.

Благодаря этому результату Сербия, набравшая 9 очков, стала лидером группы 7. Россияне, в активе которых 7 баллов, опустились на третью строчку, уступая Армении лишь по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы-2019 U-21

Отборочный турнир

Группа 7

Сербия – РОССИЯ – 3:2

Голы: Пантич, 14 (1:0). Жемалетдинов, 26 (1:1). Йович, 33 (2:1). Мелкадзе, 42 (2:2). Йович, 60 (3:2).

Сербия: Радунович, Стеванович, Йованович, Миленкович, Богосавац, Пантич (Машович, 64), Лукич (Месарович, 86), Груич, Радоньич (Пантович, 78), Йович, Живкович.

Россия: Митрюшкин, Рассказов, Лихачев, Чернов, Шакуро, Жемалетдинов (Жамалетдинов, 82), Гулиев (Чалов, 78), Ланин, Жигулев, Обляков (Бакаев, 71), Мелкадзе.

Предупреждения: Жигулев, 36. Чернов, 47. Груич, 66. Лихачев, 81. Стеванович, 90+2. Шакуро, 90+5.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

10 октября. Нови-Сад. Стадион "Караджордже".

Турнирная таблица здесь