Чалов, Мелкадзе и Баринов попали в окончательный состав молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) c Арменией (Москва, 31 августа) и Гибралтаром (5 сентября, Тула). Всего в список вошли 23 футболиста.

В преддверии игр команда будет тренироваться на "РЖД Арене".

По сравнению с объявленным на прошлой неделе расширенным составом в списке отсутствуют 8 игроков - вратарь Александр Максименко ("Спартак"), защитники Шамсиддин Шанбиев ("Спартак-2"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Никита Калугин ("Динамо") и Евгений Назаров ("Краснодар-2"), полузащитники Игорь Безденежных ("Уфа") и Игорь Коновалов ("Кубань") и нападающий Алексей Гасилин ("Амкар").

Окончательный состав молодежной сборной России:

вратари – Игорь Лещук ("Динамо"), Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень");

защитники – Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба – "Спартак-2"), Томас Рукас ("Зенит-2"), Никита Чернов ("Урал"), Павел Шакуро ("Тюмень"), Денис Якуба ("Кубань");

полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба – "Рубин"), Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Иван Обляков ("Уфа"), Даниил Фомин ("Олимпиец");

нападающие: Иван Игнатьев ("Краснодар"), Георгий Мелкадзе ("Тосно"), Федор Чалов (ЦСКА).