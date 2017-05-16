Баринов и Чалов вызваны в молодежную сборную России на матчи с Узбекистаном и Белоруссией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым определился с составом команды на контрольные матчи с Узбекистаном и Белоруссией. Первая игра состоится в Ташкенте 27 мая, вторая - 31 мая в Москве.

Наибольшее представительство в сборной получил "Спартак-2" - четыре футболиста. Всего в список вошли 24 игрока:

Вратари: Игорь Лещук ("Динамо"), Игорь Обухов ("Тюмень"), Илья Помазун (ЦСКА).

Защитники: Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба - "Спартак-2"), Евгений Назаров ("Краснодар-2"), Никита Чернов ("Енисей"), Павел Шакуро ("Тюмень"), Денис Якуба ("Кубань").

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин"), Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Крылья Советов"), Олег Ланин ("Енисей"), Даниил Фомин ("Краснодар-2").

Нападающие: Георгий Мелкадзе ("Спартак-2"), Федор Чалов (ЦСКА).