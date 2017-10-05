Александр Зуев: "Встреча с командой Австрии будет интересной"

Полузащитник "Ростова" и молодежной сборной России Александр Зуев отметил важность матча с командой Австрии в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы 2019 года. Встреча состоится в пятницу на стадионе "Октябрь". В отборочной группе российская команда идет на втором месте, имея в активе четыре очка после двух игр.

– Нам предстоит очень важный матч. Соперник серьезный, – сказал Зуев. – Надо правильно настроиться на игру. Предстоит интересная встреча.

– Что-нибудь знаете о сопернике?

– Сегодня будет теория. Тренер расскажет нам о слабых и сильных сторонах. (Павел ГУРЕВИЧ)