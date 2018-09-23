"Торино" – "Наполи": видеотрансляция матча

В матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 23 сентября, "Торино" принимает "Наполи".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Торино" – "Наполи" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 13.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей