СМИ: "Милан" хочет приобрести форварда "Удинезе" Де Пауля

"Милан" проявляет интерес к форварду "Удинезе" Родриго Де Паулю, сообщают итальянские СМИ.

По данным сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайший понедельник представители "Милана" встретятся с агентами игрока. Трансфер может состояться уже в январе, так как тренерский штаб "Милана" хочет усилить атаку, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

24-летний аргентинец в текущем сезоне провел 13 матчей за "Удинезе" и забил пять мячей при трех голевых передачах.

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