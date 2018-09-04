СМИ: боссы "Ромы" могут уволить Ди Франческо

Руководство "Ромы" недовольно стартом команды под руководством Эусебио ди Франческо в чемпионате Италии, сообщает Football Italia. По информации источника, боссы римлян всерьез рассматривают возможность увольнения 48-летнего специалиста и приглашения нового наставника.

В трех стартовых турах серии А "Рома" набрала 4 очка – это худший показатель для "джалоросси" за последние шесть лет.

Издание утверждает, что новым главным тренером "Ромы" может стать либо Винченцо Монтелла, либо Антонио Конте. В случае приглашения последнего "волки" будут вынуждены заплатить "синим" компенсацию, поскольку его соглашение с английским клубом продолжает действовать.

Отметим, что "Рома" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Первый матч между командами пройдет в Риме 23 октября, ответный - 7 ноября в Москве.