Синиша Михайлович: "В "Торино" заслуживают остаться 12-13 футболистов"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович подчеркнул, что команде необходимо усилит каждую позицию, если туринцы рассчитывают в следующем сезоне занять место, гарантирующее выход в еврокубки. По словам специалиста, только 12-13 игроков заслуживают остаться в составе "быков".

- Безусловно, я останусь тренером "Торино" в следующем сезоне, - приводит Sportklub.rs слова Михайловича. - Но мы должны усилить каждую позицию высококлассными игроками, если хотим бороться за место в ервокубках. Только 12 или 13 футболистов заслуживают на то, чтобы остаться здесь.