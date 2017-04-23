Синиша Михайлович: "Скоро Белотти захочет выкупить топ-клуб, которому будет нельзя отказать"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович выразил надежду на то, что нападающий Андреа Белотти не сменит клубную прописку. При этом специалист уверен, что в ближайшее время туринцы получат предложение, от которого будет невозможно отказаться.

- В "Торино" надеются на то, что Белотти не покинет клуб, - приводит Daily Express слова Михайловича. - Он сам бы не хотел менять команду, но рано или поздно поступит предложение, на которое будет сложно отказать.

Ему только 23 года, он может забивать по 30 голов за сезон. Скоро к нам придет какой-то топ-клуб и предложит ему контракт на пять, шесть или семь миллионов.

В текущем сезоне Белотти провел в составе "быков" 32 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 4 голевые передачи.