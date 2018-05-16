Сарри близок к продлению контракта с "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри может продлить контракт с клубом. Как сообщает Sky Italia, специалист провел первый раунд переговоров с руководством клуба по новому соглашению. По данным источника, промежуточные итоги переговоров свидетельствуют о скором подписании нового договора. В нем будет убран пункт об отступных, а зарплата Сарри увеличится до 3,8 миллиона евро без учета бонусов.

Если после второго раунда переговоров, который запланирован на 17 мая, договоренности найдено не будет, то запасным вариантом для "Наполи" является Карло Анчелотти.

Напомним, что Сарри входил в список интересов "Зенита".