Роберто Манчини: "Мечтаю выиграть чемпионат Европы и мира подряд"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что мечтает выиграть чемпионат Европы и мира. Также он поделился своим видением игры итальянской сборной.

– Мы идем по пути, намеченному Арриго Сакки, который изменил футбол в конце 1980-х и начале 1990-х годов, – цитирует La Gazzetta dello Sport Манчини. – Я хочу видеть команду, которая всегда проявляет инициативу и последовательно атакует. Мы делаем кое-что для этого. Но нам нужно чаще реализовывать моменты.

Быть тренером сборной Италии – это нечто экстраординарное. Нам нужны амбициозные цели. Я мечтаю о победе в чемпионате Европы и мира. Причем подряд. Некоторым сборным это удавалось. Не понимаю, почему Италия не может повторить этот путь. Это же историческая футбольная сверхдержава.