Продажа "Милана" китайским инвесторам может быть отложена на месяц

Сделка по продаже "Милана" китайским инвесторам не будет закрыта в марте, как это предполагалось. Продажа должна была завершиться 3 марта, но китайский консорциум не может к этому сроку подготовить требуемые 320 миллионов евро, сообщает Sky Italia. По данным источника, завершение сделки отложено на месяц.

В "Милане" подтвердили, что в ходе переговоров возникли проблемы, но их характер официально не называется. Итальянские СМИ пишут, что китайцы были готовы заплатить 100 миллионов евро к 3 марта, однако Сильвио Берлускони это не устроило.