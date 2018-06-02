Представитель Лено: "Бернд выбрал "Наполи", теперь осталось договориться с "Байером"

Представитель голкипера "Байера" Бернда Лено Фабио Паризи заявил, что немец может стать игроком "Наполи", но клубы пока не договорись между собой.

- Бернд выбрал "Наполи" еще до прихода Анчелотти. "Наполи" - это всегда "Наполи", - цитирует представителя игрока CalcioNapoli24. - Без сомнения, Лено - трансферная цель "Наполи". Не думаю, что нам нужно ждать до окончания чемпионата мира. Сейчас идут переговоры. Принципиальное соглашение с игроком есть. Его устроили предложенные цифры. Но договоренности с "Байером" пока нет. Надеемся успеть завершить сделку до ЧМ-2018.

26-летний немец в прошлом сезоне провел 33 матча в бундеслиге, пропустил 40 мячей и 10 раз отыграл на ноль.