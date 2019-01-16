Первый трофей Роналду в Италии. Форвард выиграл Суперкубок во всех четырех странах

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду завоевал первый трофей в составе "Ювентуса". Сегодня туринцы с минимальным счетом обыграли "Милан" (1:0), именно Роналду забил единственный мяч.

Таким образом, Роналду выигрывал суперкубки во всех четырех странах, в которых играл - Суперкубок Португалии со "Спортингом", Суперкубок Англии с "Манчестер Юнайтед", Суперкубок Испании с "Реалом" и Суперкубок Италии с "Юве".

Всего на счету Роналду 26 командных трофеев с клубами и один (чемпионат Европы-2016) со сборной.