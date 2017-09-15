Отступные в новом контракте Маноласа с "Ромой" - 35 миллионов евро

В новом контракте защитника "Ромы" Костаса Маноласа будут прописаны отступные в размере 35 миллионов евро, информирует Tuttomercatoweb. Согласно источнику, соглашение будет рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что в августе 26-летний футболист был близок к переходу в "Зенит". Сообщалось о том, что он не смог договориться с российским клубом по поводу зарплаты. В текущем сезоне Манолас на клубном уровне во всех турнирах провел три матча и не отметился результативными действиями.