Новый президент "Палермо" сделал татуировку в честь своего нового клуба

Новый президент "Палермо" Пол Баккальини сделал себе новую татуировку в честь итальянской команды. Тату-мастер изобразил на груди итало-американского бизнесмена по кличке "Гиена", сменившего Маурицио Дзампарини в начале этой недели, орла в черно-розовых цветах клуба.

Palermo’s new president Paul Baccaglini gets some new ink. via @EnricoDeSantis pic.twitter.com/xyaJaAoA4c – James Horncastle (@JamesHorncastle) 7 марта 2017 г.

Самый татуированный президент. Кто будет рулить "Палермо"