15:35 | ФУТБОЛ — Италия

Новый президент "Палермо" сделал татуировку в честь своего нового клуба

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Новый президент "Палермо" Пол Баккальини сделал себе новую татуировку в честь итальянской команды. Тату-мастер изобразил на груди итало-американского бизнесмена по кличке "Гиена", сменившего Маурицио Дзампарини в начале этой недели, орла в черно-розовых цветах клуба.

Самый татуированный президент. Кто будет рулить "Палермо"

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