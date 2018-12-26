16:28 | Футбол — Италия

"Милан" сыграл вничью с "Фрозиноне"

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"Милан" и "Фрозиноне" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Италии (0:0). "Россонери" набрали 28 очков и остались на пятом месте в турнирной таблице, желто-синие с 10 баллами располагаются на предпоследней строчке.

Чемпионат Италии

Серия А 

18-й тур 

"Фрозиноне" - "Милан" - 0:0 

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо (Саламон, 76), Крайнц, Гольданига, Гильоне (Дзампано, 74), Кризетиг, Майелло, Чибса, Бегетто, Чано, Пинамонти (Чофани, 80).

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия (Конти, 74), Бакайоко, Кессье, Игуаин, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Лаксальт, 74), Кутроне.

Предупреждения: Дж.Доннарумма, 41. Гильоне, 41. Кризетиг, 54. 

Судья: Гвида.

26 декабря. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

Фрозиноне - Милан

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