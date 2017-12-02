Мауро Икарди: "Если не вышвырнут, останусь в "Интере" до конца карьеры"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди намерен провести всю карьеру в итальянском клубе. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 24-летний игрок, наряду с Федором Смоловым из "Краснодара", входит в шорт-лист "Реала".

- Если меня не вышвырнут, я проведу в "Интере" всю оставшуюся карьеру, - цитирует Gazzetta dello Sport одного из друзей аргентинского форварда.

Напомним, Икарди выступает за "Интер" с сезона-2013/14. В 160 играх за "нерадзурри" он забил 93 мяча. Его нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. По информации издания, игрок и клуб ведут переговоры о продлении соглашения до конца сезона-2022/23.