Массимилиано Аллегри: "Поражение от "Фиорентины"? В серии А еще ничего не ясно"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 20-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (1:2) выразил сожаление по поводу поражения. Он подчеркнул: в серии А еще ничего не ясно.

– Гол "Фиорентины" был случайным, – приводит Tmw слова Аллегри. – Но нам нужно было действовать спокойно. Этот результат говорит о том, что в чемпионате Италии еще ничего не ясно. "Рома" и "Наполи" дышат в спину. Для каждого нашего соперника поединок с "Ювентусом" – матч жизни, мы должны это понимать. Чтобы победить, надо биться.