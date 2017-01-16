01:43 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Поражение от "Фиорентины"? В серии А еще ничего не ясно"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 20-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (1:2) выразил сожаление по поводу поражения. Он подчеркнул: в серии А еще ничего не ясно.

– Гол "Фиорентины" был случайным, – приводит Tmw слова Аллегри. – Но нам нужно было действовать спокойно. Этот результат говорит о том, что в чемпионате Италии еще ничего не ясно. "Рома" и "Наполи" дышат в спину. Для каждого нашего соперника поединок с "Ювентусом" – матч жизни, мы должны это понимать. Чтобы победить, надо биться.

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