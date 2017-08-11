Массимилиано Аллегри: "Бонуччи мог стать капитаном "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сказал, что сожалеет о переходе защитника Леонардо Бонуччи в "Милан". Специалист отметил, что он и клуб не винят игрока за решение уйти из команды.

Напомним, Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год. Этим летом он перешел в "Милан" за 42 миллиона евро.

– Уход Бонуччи? Я сожалею об этом, – цитирует Premium Sport Аллегри. – Лео в будущем мог стать капитаном "Ювентуса", лидером раздевалки, человеком, который бы передал опыт молодым партнерам. Но он сделал свой выбор. Клуб и тренер не винят его (за решение уйти. – Прим. "СЭ"). Никто не винит.