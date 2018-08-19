Карло Анчелотти: "Гол "Лацио" разбудил "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти - о матче с "Лацио" (2:1) в первом туре чемпионата Италии.

- В начале матча я нервничал, но постепенно мы вошли в игру, - цитирует тренера Football Italia. - Это был особенный момент для меня, потому что "Олимпико" был моим домом, когда я играл за "Рому". Я выиграл здесь много матчей. Нам было немного трудно в конце игры, что нормально для первого матча сезона. Я не вполне удовлетворен нашей позиционной атакой, но, опять же, на это стадии сезона это ожидаемо. Мы пытаемся улучшить это, но нам нужно время. Команда упорно работает. Я немного волновался из-за недостаточной интенсивности в первые минуты - как в защите, так и в атаке. Мы хотели давить на них, но были слишком вялыми и медлительными. Их гол нас разбудил - мы подняли темп и заслуженно победили.