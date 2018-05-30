Кариуса зовут в клуб четвертой итальянской лиги

Футбольный клуб "Римини", выступающий в четвертом дивизионе чемпионата Италии, иронизирует по поводу ошибок вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса. В финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) по вине голкипера "красные" пропустили два мяча.

– Хотел бы поприветствовать Кариуса в "Римини", это край гостеприимства, – цитирует официальный сайт "Римини" президента клуба Джорджо Грасси. – Мы все ошибаемся. Ему не повезло. Он ошибся на глазах миллионов людей. Хотел бы подарить ему год контракта с "Римини". Это идеальное место для восстановления уверенности в себе, обретения спокойствия. Но он должен понимать, что это не просто прогулка. Потому что ему придется конкурировать с великим вратарем Франческо Скотти.