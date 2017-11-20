Каннаваро – о невыходе Италии на ЧМ-2018: "Это поражение назревало 10 лет"

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро подчеркнул, что невыходу национальной команды на чемпиона мира-2018 нет оправданий. По его словам, в стране должны произойти перемены.

Напомним, что итальянцы уступили Швеции (0:1) по сумме двух стыковых матчей за право выхода на турнир, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

– Этому нет оправданий. Италии должна начать все с самого начала, – приводит Football Italia слова Каннаваро. – Может быть, в чемпионате нужно уменьшить количество команд с 20 до 18, создать дубли, где будут играть только итальянские футболисты.

Я рассчитываю на то, что все руководители федерации футбола уйдут в отставку. Нужно сделать шаг назад. Это поражение не вызвано тактическим просчетом, оно назревало десять лет.