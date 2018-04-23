Калиду Кулибали: "Наполи" всегда верил в чемпионство"

Полузащитник "Наполи" Калиду Кулибали после матча 34-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:0) отметил, что команда выходила на игру с верой в положительный результат. Хавбек стал автором единственного мяча в этой встрече, неаполитанцы сократили отставание от туринцев в турнирной таблице до одного очка.

- Мы знали, что это очень сложный и важный матч, но сделали все для победы и можем гордиться собой, - приводит Football Italia слова Кулибали. - "Ювентус" очень силен, но мы доказали, что "Наполи" может с ним бороться. Команда всегда верила в чемпионство и будет делать это до тех пор, пока остаются шансы.

Сезон еще не окончен, поэтому нам нужно продолжать дальше. Верим в себя, в наш стиль игры, в наших футболистов и персонал. Сегодня вечером мы это доказали.