"Интер" в гостях разгромил "Удинезе"

"Интер" забросил четыре безответных мяча в ворота "Удинезе" в рамках матча 36-го тура чемпионата Италии. Голами отличились Андреа Ранноккиа, Рафинья, Мауро Икарди и Борха Валеро.

"Интер" занимает пяту строчку турнирной таблицы, имея в активе 66 очков. "Удинезе" - 14-й (34).

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Удинезе" - "Интер" - 0:4 (0:3)

Голы: Раноккиа, 12 (0:1). Рафинья, 43 (0:2). Икарди, 45+1 (0:3). Валеро, 71 (0:4).

"Удинезе": Биссарри, Данилу Ларанжейра, Аднан, Видмер, Самир, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Янкто, 74), Балич, Фофана, де Пауль (Барак, 51), Лазанья (Перица, 79).

"Интер": Ханданович, Раноккиа, Жоау Канселу, Шкриньяр, Далберт (Сантон, 69), Валеро, Рафинья (Эдер, 84), Брозович, Кандрева (Карамо, 79), Перишич, Икарди.

Предупреждение: Данилу Ларанжейра, 34.

Удаление: Фофана (Удинезе), 49.

Судья: Маццолени.

6 мая. Удине. Стадион Dacia Arena.