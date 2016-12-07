"Интер" продлил контракт с Брозовичем

"Интер" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Марсело Брозовичем. Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, новое соглашение с 24-летним хорватом рассчитано до 2021 года. Прежний контракт был рассчитан до 2019 года. В текущем сезоне хорватский хавбек, выступающий за черно-синих с прошлого года, сыграл в 11 матчах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.