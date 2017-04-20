"Фиорентина" не стала продлевать контракт с Соузой

Руководство "Фиорентины" не стало продлевать контракт с главным тренером Паулу Соузой, сообщает Sky Sports. Португальский специалист работал с командой с 2015 года. На данный момент "Фиорентина" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В действующем соглашении со специалистом есть пункт, по которому контракт может быть продлен на один сезон. Однако срок этой опции уже истек. Таким образом, Соуза не будет руководить командой в следующем сезоне. Одним из претендентов на пост главного тренера "Фиорентины" – наставник "Сассуоло" Эусебио Ди Франческо.