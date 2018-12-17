Дженнаро Гаттузо: "Распродажа игроков? Я готов броситься в огонь ради них!"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо отмел разговоры о распродаже игроков команды в январе.

"Упакуем их и отправим. Скоро Рождество, поэтому заверните их и положите под елку, – цитирует Гаттузо Football Italia. – Вы пишете про трансферный рынок и финансовый фэйр-плей, но клуб не сталкивался с этим. Никто из клуба не пришел ко мне и не сказал: „Мы купим его прямо сейчас“ или „Мы не купим его прямо сейчас“. Это я слышу только от вас, журналистов.

Я знаю о наших ограничениях на рынке трансферов, но вы продолжаете писать, что мы должны продать Чалханоглу, Сусо, Игуаина… Но это не так. Я защищаю не только Хакана, но и остальных моих игроков. Я готов броситься в огонь ради них. Когда вы говорите со мной, то меня раздражает, так как вы нападаете на моих парней".

"Милан", на данный момент, занимает четвертое место в Серии А. После 15 туров у красно-черных 26 очков, они отстают от лидирующего "Ювентуса" на 20 баллов. Помимо этого, команда вылетела из Лиги Европы, уступив в последнем матче группового турнира Лиги Европы греческому "Олимпиакосу" (1:3).