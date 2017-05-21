Дженнаро Гаттузо: "Иностранные владельцы итальянских клубов - это то, к чему нужно привыкнуть"

Бывший полузащитник "Милана" Дженнаро Гаттузо считает, что увеличение числа иностранных владельцев итальянских клубов – это нормально. По его словам, это единственный способ повысить конкурентоспособность команд серии А.

– Это реальность, к которой мы все должны привыкнуть, – цитирует Corriere di Bologna Гаттузо. – Если это единственный способ вернуть наш футбол на высокий европейский уровень, то я рад за китайцев, канадцев и всех, кто собирается вкладывать деньги в наши клубы. Важно следовать правильному пути. Нужна грамотная организация и планирование.