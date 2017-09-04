Джанлуиджи Буффон: "Я не боюсь жизни без футбола"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что к наступившему сезону подошел в полной готовности, а не с мыслями о том, что этот год – последний для него в футболе. Ранее голкипер сборной Италии неоднократно говорил, что завершит карьеру после чемпионата мира-2018 в России.

– Я не боюсь жизни без футбола, потому что я просто люблю жизнь, – цитирует Marca Буффона. – Сейчас я сосредоточен на настоящем, потому что мысли о будущем могут помешать сделать сегодняшний день успешным. Я сосредоточен на задачах на этот сезон, мой профессионализм и отношение к делу не изменились.