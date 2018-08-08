21:35 | Футбол — Италия

Дуглас Коста: "Роналду выведет "Ювентус" на новый уровень"


Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста заявил, что новичок туринского клуба форвард Криштиану Роналду сможет вывести команду на новый уровень. 33-летний португалец 10 июля подписал с "бьянконери" 4-летний контракт.

- У Роналду есть все, чтобы вывести "Ювентус" на новый уровень, - цитирует Косту ItalianFootballTV. - Это действительно важный игрок. "Ювентус" также поможет ему совершенствоваться.

Ранее Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба дважды становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов. 

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