Дуглас Коста: "Роналду выведет "Ювентус" на новый уровень"

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста заявил, что новичок туринского клуба форвард Криштиану Роналду сможет вывести команду на новый уровень. 33-летний португалец 10 июля подписал с "бьянконери" 4-летний контракт.

- У Роналду есть все, чтобы вывести "Ювентус" на новый уровень, - цитирует Косту ItalianFootballTV. - Это действительно важный игрок. "Ювентус" также поможет ему совершенствоваться.

Ранее Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба дважды становился чемпионом Испании и 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.