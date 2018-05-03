Домашние матчи "Интера" посетили более миллиона болельщиков

18 домашних матчей "Интера" в серии А посетили 1 026 177 болельщиков, сообщает Football Italia. Миланская команда единственная в чемпионате Италии, которой удалось добиться такого результата в текущем сезоне.

Второе по посещаемости место занимают соперники из "Милана". 17 матчей "россонери" увидели вживую 894 502 болельщика. Тройку самых популярных команд замыкает "Наполи", который также за 17 игр собрал аудиторию в 719 503 фаната.

Отметим, что "Интер" после 35 туров серии А занимает пятую строчку с 66 очками. "Милан" с 57 баллами держится на седьмом месте, "Наполи" идет вторым, имея в активе 84 очка.